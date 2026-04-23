Rumuniju je danas potresla ozbiljna politička kriza nakon što je sedam ministara iz Socijaldemokratske partije podnelo ostavke u vladi premijera Ilije Boložana.

Ovaj potez dolazi samo dan nakon što su socijaldemokrate javno zatražile premijerovu ostavku, izražavajući nezadovoljstvo njegovim merama štednje koje imaju za cilj smanjenje najvećeg budžetskog deficita u Evropskoj uniji. Iako su do sada podržavali poteze vlade, u PSD-u smatraju da su poslednje odluke prešle granicu prihvatljivog.

Raspad koalicije, koja je formirana pre deset meseci i okuplja četiri stranke, mogao bi da dovede do ozbiljnog zastoja u donošenju ključnih odluka. Takav scenario nosi i konkretne ekonomske posledice – od mogućeg pada kreditnog rejtinga zemlje, preko rasta troškova zaduživanja, pa sve do ugrožavanja pristupa milijardama evra iz fondova Evropske unije.

Premijer Boložan, uprkos pritiscima, odbija da se povuče sa funkcije. Umesto toga, najavio je da će imenovati vršioce dužnosti među preostalim članovima vlade, koji mogu da obavljaju funkcije najduže 45 dana, dok parlament ne potvrdi novi kabinet.

Istovremeno, Socijaldemokratska partija planira da u narednim danima pokrene inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi. Ukoliko dobije podršku opozicione krajnje desničarske stranke Savez za ujedinjenje Rumuna, koja trenutno beleži rast popularnosti u istraživanjima, vlada bi mogla da padne.

Iz PSD-a poručuju da su spremni da formiraju novu proevropsku vladu i podrže premijera koji bi bio spreman na saradnju i rešavanje problema građana.

Sa druge strane, Liberalna partija premijera Boložana odbacila je mogućnost nove saradnje sa levicom, iako bez nje nije moguće obezbediti stabilnu većinu u parlamentu.

Na nedavnom sastanku kod predsednika Rumunije Nikusora Dana, predstavnici sve četiri stranke pokušali su da pronađu rešenje, ali dogovor nije postignut. Jedino oko čega su bili saglasni jeste odbacivanje bilo kakve saradnje sa krajnjom desnicom.

Koalicija koja je nastala sa ciljem da zaustavi rast desničarskih opcija sada se suočava sa sopstvenim raspadom, dok politička neizvesnost u zemlji svakim danom raste.