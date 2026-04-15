Oružani napad dogodio se u Srednjoj školi „Ajser Čalik“ u gradu Kahramanmaraš, što predstavlja drugi takav incident u poslednja dva dana.

Nakon prvih izveštaja o pucnjavi, hitne medicinske ekipe i ambulantna vozila odmah su upućeni na mesto događaja.

Drugi detalji za sada nisu odmah dostupni, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još uvek nije utvrđen.

Podsetimo, juče se dogodila pucnjava u stručno-tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Turskoj. U pucnjavi je povređeno najmanje 16 osoba, a napadač (19), bivši učenik škole, ubio se nakon što ga je policija opkolila.