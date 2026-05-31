"Povremeni pljuskovi praćeni grmljavinom, privremeno uz udare severozapadnog vetra. Lokalna pojava grada je moguća uglavnom na severozapadu regije", navodi DHMZ, uz upozorenje na moguću materijalnu štetu i preporuku građanima da izbegavaju boravak na otvorenom, prenosi Index.hr.

U centralnom delu zemlje se od sredine dana očekuje jači razvoj oblačnosti i mestimični pljuskovi sa grmljavinom, a očekuje se da će se pljuskovi proširiti i na severni Jadran.

Vetar će, prema prognozi, biti slab do umeren severozapadni, tokom pljuskova povremeno i jak, dok će na Jadranu duvati jugozapadni, a uveče mestimično i južni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom od 27 do 32 stepena Celzijusa.

Nevreme stiže u Srbiju

Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas u 12 časova upozorenje na grmljavinske nepogode za područje Srbije.

"Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice (od 01. do 04.06.2026.) lokalno će biti izraženiji uz grad i količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme", stoji u upozorenju RHMZ, uz napomenu da će za konkretne lokacije izdavati i hitna upozorenja.

Meteorolog Marko Čubrilo upozorio je da od ponedeljka počinje veoma nestabilan vremenski period u Srbiji i regionu, uz česte grmljavinske pljuskove, prolazno olujan vetar i mogućnost lokalnih vremenskih nepogoda.

Prema njegovoj prognozi, uticaj Atlantika postepeno jača, pa će već danas posle podne zapadni delovi regiona dobiti prve nestabilnosti, koje bi do ponedeljka ujutro ponegde mogle zahvatiti i severne krajeve.

U ponedeljak će preko regiona prolaziti frontalna zona koja će doneti grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Najveći rizik trenutno postoji u centralnim delovima Bosne i Hercegovine, na krajnjem istoku Hrvatske, kao i u centralnim i istočnim delovima Srbije, iako su nepogode moguće i u ostalim područjima. Uz prolazno jak severozapadni vetar, temperatura će biti u padu, pa se očekuju maksimalne vrednosti od 17 stepeni na zapadu do 27 stepeni na istoku regiona.

U utorak će vreme biti promenljivo oblačno, uz lokalne grmljavinske pljuskove uglavnom u planinskim predelima Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Pojava jačih nepogoda biće znatno ređa, dok će maksimalne temperature iznositi između 21 i 28 stepeni.

Novi hladni front donosi veći rizik od nevremena

Čubrilo navodi da će se u sredu preko regiona premestiti još jedan hladni front, uz formiranje plitkog ciklona nad Jadranom. Zbog povećane energije u atmosferi, od sredine dana očekuje se veoma nestabilno vreme sa grmljavinskim pljuskovima i znatno većim rizikom od vremenskih nepogoda nego u ponedeljak.

Meteorolog upozorava da bi uslovi u atmosferi mogli biti pogodni za razvoj ozbiljnijih nepogoda, zbog čega će sreda biti jedan od najkritičnijih dana tokom naredne sedmice.

Nakon prolaska fronta uslediće novo osveženje, pa će se u četvrtak najviše dnevne temperature kretati između 17 i 23 stepena, uz mogućnost povremenih pljuskova sa grmljavinom.

Stabilizacija krajem nedelje

Prema trenutnim prognozama, krajem naredne sedmice očekuje se postepena stabilizacija vremena i umereni porast temperature. Maksimalne vrednosti trebalo bi da se kreću od 24 do 29 stepeni.

Ipak, Čubrilo navodi da za sada nema naznaka značajnijeg otopljenja. Srednjoročni prognostički modeli ukazuju da bi od 9. do 15. juna na vremenske prilike u Srbiji mogao da utiče visinski ciklon sa centrom iznad istočne Evrope, što bi donelo novu turu nestabilnog vremena i temperature ispod letnjih maksimuma.

Meteorolog zaključuje da od sutra ulazimo u period izražene vremenske nestabilnosti, sa čestim smenjivanjem pljuskova, grmljavine i kraćih stabilnijih intervala.

