Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da je Turska spremna za saradnju sa Japanom u oblasti bespilotnih letelica (BPLO), ocenjujući da bi takvo partnerstvo moglo da donese značajne mogućnosti za zajednički razvoj i proizvodnju.

Fidan je istakao da je Turska postala značajan proizvođač dronova, dodajući da Ankara želi da dodatno ojača saradnju sa Tokijom u oblasti odbrambene industrije.

"Turska i Japan imaju komplementarne kapacitete i verujemo da postoji snažan potencijal za obostrano korisnu saradnju", rekao je Fidan za japanski Nikkei Asia.

Naveo je da je Turska u oblasti bespilotnih vazdušnih sistema i tehnologija za presretanje dronova razvila napredne i u praksi testirane kapacitete, koji mogu da posluže kao osnova za saradnju.

Fidan je takođe ukazao na dodatne oblasti potencijalne saradnje između dve zemlje, uključujući energetiku i digitalnu transformaciju, navodeći da postoji veliki neiskorišćeni potencijal u oblastima robotike, tehnologije i otpornih lanaca snabdevanja.