Grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis je više puta izjavio, ne navodeći detalje, da ako Ankara odluči da eskalira tenzije, Grčka poseduje pravne alate za odgovor i upotrebiće ih, preneo je Katimerini.

Među opcijama koje se razmatraju je proglašenje morskih parkova, strogo zaštićenih prirodnih područja širom Egeja, uključujući i istočni deo mora.

U julu 2025. godine, Atina je proglasila dva morska parka, jedan u Jonskom moru i drugi na južnim Kikladama.

U slučaju Kiklada, strogo zaštićena zona obuhvatala je ostrvca Kinaros i Levita, potez koji je razljutio Ankaru jer Turska tvrdi da ta ostrva nemaju pravo na pomorski efekat.

Morski parkovi su ostali u teritorijalnim vodama ostrva, šest nautičkih milja u Egeju, a čak i nakon onoga što su grčki zvaničnici smatrali uzdržanim pristupom definisanju parkova, Turska je negativno reagovala, navodi list.

Zvaničnici napominju da delovi Dodekaneza poseduju slične ekološke karakteristike, uključujući mala ostrva sa osetljivim ekosistemima, florom i faunom, i da bi potencijalno mogli da budu proglašeni za domaćine dodatnih morskih parkova.

Grčki zvaničnici naglašavaju da diskusije ostaju teoretske i da će odgovor Atine zavisiti od toga u kojoj meri Ankara odluči da pojača tenzije u grčko-turskim odnosima.

Tokom protekle tri nedelje, dok su izveštaji o predloženom turskom zakonu "Plava domovina" neprekidno kružili, Atina navodi da nije dobila nikakve suštinske zvanične informacije. Tumačenja se trenutno kreću između dva suprotstavljena scenarija.

Jedno tumačenje, koje podržavaju turski akademici i neki diplomatski krugovi, jeste da bi zakon predstavljao odgovor Turske na grčki okvir za pomorsko prostorno planiranje objavljen u aprilu 2025. godine i da bi uspostavio domaće zakonodavstvo jer Ankara nikada nije ratifikovala niti prihvatila sve odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Drugi scenario uključuje pretnje da se zahtevi za "sivim zonama" kodifikuju u tursko domaće pravo, uključujući osporavanje grčkog suvereniteta nad ostrvima i ostrvcima u istočnom Egeju, preneo je list.

"Plava domovina" je, kako se ocenjuje u Grčkoj, ekspanzivna pomorska i geopolitička doktrina Turske koja definiše njene pretenzije na prostrane vode i resurse u Egejskom i Sredozemnom moru, kao i u Crnom moru.