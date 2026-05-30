Tursku je potresao jeziv zločin koji se dogodio u provinciji Hataj, gde je Muhamet Emin Tortuk osumnjičen da je ubio svog trogodišnjeg sina Pojraza, nakon čega je pokušao da prikrije tragove zločina.

Policija je muškarca ubrzo uhapsila, dok je vest o smrti malog dečaka izazvala šok i tugu širom zemlje.

Prema navodima tamošnjih medija, osumnjičeni je nakon porodičnih problema i razvoda živeo sam sa sinom.

Njegova supruga Džansu Tortuk prethodno ga je napustila i pokrenula brakorazvodni postupak, dok su komšije tvrdile da je imao ozbiljne probleme sa narkoticima.

Istraga je pokazala da je muškarac nakon zločina pobegao iz stana i otišao u očevu kuću u naselju Kesrelik.

Sumnjivo ponašanje svog sina prijavio je upravo dečakov deda, koji je alarmirao policiju.

Kada su policijske ekipe stigle na lice mesta, zatekle su stravičan prizor i odmah pokrenule veliku akciju.

Osumnjičeni je ubrzo pronađen i uhapšen u svom skrovištu.

Vest o tragediji potpuno je slomila majku mališana, koja se u trenutku zločina nalazila u Istanbulu.

Nakon što je obaveštena o ubistvu svog sina, odmah se vratila u Hataj.

Na sahrani trogodišnjeg Pojraza odigrale su se potresne scene.

Neutešna majka jedva je stajala na nogama dok su rođaci pokušavali da je uteše kraj groba njenog sina.

Mališan je nakon obdukcije sahranjen na groblju u naselju Guldurena u okrugu Antakija.

Turski mediji navode da je slučaj izazvao ogroman bes javnosti, a društvene mreže preplavljene su porukama tuge i šoka zbog brutalnosti zločina nad nedužnim detetom.

Istraga o celom slučaju i dalje traje.