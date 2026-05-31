Dvanaest ljudi je poginulo, a 44 je povređeno u dve odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj u noći između subote i nedelje.

Osam osoba, među kojima je i jedna beba, poginulo je, a 33 je povređeno u nesreći međugradskog autobusa u provinciji Denizli na jugu Turske, objavio je TRT Haber.

Autobus je saobraćao od Izmira do Antalije, a nesreća se dogodila na auto-putu Denizli-Ajdin u blizini sela Sarajkoj, gde je, iz još nepoznatih razloga, autobus skrenuo s puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se.

Kola hitne pomoći, spasilačke ekipe i vatrogasci su brzo poslati na mesto nesreće. Policija istražuje uzrok i okolnosti incidenta.

U autobusu je bilo 38 turskih državljana i tri člana posade autobusa.

Put, koji je zbog nesreće bio zatvoren za saobraćaj u pravcu Denizlija približno četiri sata, ponovo je otvoren nakon što je autobus uklonjen.

U lančanom sudaru četiri automobila kod Burdura, na auto-putu Isparta-Antalija, četiri osobe su poginule, a 11 je povređeno.

Put, koji je bio zatvoren zbog nesreće, ponovo je otvoren za saobraćaj, prenosi Tanjug.

