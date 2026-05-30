Pravi horor odigrao se u blizini Marmarisa na jugozapadu Turske kada je turistički brod sa čak 148 putnika iznenada počeo da tone tokom dnevnog krstarenja.

Dramatični trenuci odvijali su se kod Rajskog ostrva i zaliva Akvarijum, gde je popularni turistički brod „Big Boss Diamond“, poznat kao piratski jedrenjak, počeo naglo da prima vodu.

Prema prvim informacijama, među putnicima je bilo i oko dvadesetoro dece.

Svedoci navode da je na brodu nastala potpuna panika čim se plovilo opasno nagnulo.

Desetine turista u strahu su počele da skaču u more pokušavajući da se spasu pre nego što brod potpuno potone.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili dramatični snimci na kojima se vidi kako se brod sve više naginje dok putnici vrište i pokušavaju da pobegnu.

Nekoliko trenutaka kasnije plovilo je potpuno nestalo pod površinom mora.

Odmah je pokrenuta velika spasilačka akcija.

U akciji su učestvovali spasilački timovi, obalska straža, ali i privatni čamci koji su se zatekli u blizini mesta nesreće.

Turske vlasti saopštile su da su svi putnici i članovi posade uspešno evakuisani i prebačeni na obalu.

Prema zvaničnim informacijama, srećom nije bilo poginulih niti teže povređenih.

U saopštenju guvernera oblasti Mugla navedeno je da su spasilačke ekipe brzo reagovale i koordinisale evakuaciju uz pomoć okolnih plovila.

– Ekipe koje su stigle na lice mesta koordinisale su evakuaciju građana uz pomoć obližnjih plovila – navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da kod spasenih turista nisu utvrđeni ozbiljniji zdravstveni problemi.

Za sada nije poznato šta je tačno izazvalo potonuće turističkog broda, a istraga o incidentu je u toku.

Prizori preplašenih turista koji skaču u more i pokušavaju da se domognu sigurnosti izazvali su ogromnu pažnju na društvenim mrežama, dok su mnogi ovaj incident opisali kao pravi horor na moru.