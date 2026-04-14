Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak pucnjave koja je danas dogodila u stručno-tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Turskoj. U pucnjavi je povređeno najmanje 16 osoba, a napadač (19), bivši učenik škole, ubio se nakon što ga je policija opkolila.

Na jezivom snimku vidi se napadač kako repetira pušku u hodniku škole, a zatim počinje da puca na đake, koji beže. Kako se vidi na snimku, jedna žena je pala na zemlju nakon što ju je, kako se čini, napadač pogodio.

Upozoravamo da je snimak uznemirujući!

Podsetimo, prema pisanju medija, bivši učenik se najpre zabarikadirao u školi, a nakon neuspešnih pregovora je izvršio samoubistvo istim oružjem.

Prema rečima svedoka, napadač je ušao u dvorište srednje škole sa sačmarom i otvorio vatru.

Prema prvim izveštajima, u napadu je povređeno 10 učenika, četiri nastavnika, jedan policajac i jedan radnik u kantini, a povređeni su prevezeni u državnu bolnicu Siverek, prenosi turski CNN.

Utvrđeno je da je napadač (19) bio bivši učenik škole, koju je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program, prenosi "Hurijet".

Na uznemirujućem snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks vidi se kako đaci sa rančevima panično beže iz škole, a potom se vidi i vozilo Hitne pomoći i specijalci kako jure na lice mesta.