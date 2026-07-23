Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da će buduća izborna lista nositi naziv "Ujedinjena Srbija", ističući da taj naziv simbolizuje sve ono što je, kako smatra, Srbiji danas potrebno.

Tokom posete selu Mramorak u opštini Smederevska Palanka, Vučević je rekao da naziv liste nije slučajno odabran.

"Ujedinjena Srbija" kao poruka

Kako je naveo, Srbija predstavlja zajednički dom i odgovornost prema budućim generacijama, dok reč "ujedinjena" simbolizuje potrebu da se prevaziđu podele.

– Srbija kao naša kuća, naša porodica, Srbija kao naša obaveza prema precima i odgovornost prema deci i unucima. A ujedinjena zato što su vekovima oni koji nam ne žele dobro radili na razjedinjavanju našeg naroda i države. I ono što smo gledali prethodnih 22 ili 23 meseca bilo je upravo suprotno od ujedinjenja – rekao je Vučević.

"Bićemo još spremniji"

Govoreći o predstojećim predsedničkim i parlamentarnim izborima, Vučević je ocenio da je SNS iz lokalnih izbora izvukla važne pouke.

Istakao je da stranka, uprkos dobrom izbornom rezultatu na lokalnom nivou, analizira sve što može da unapredi.

– Mi i sa gotovo 59 odsto glasova gledamo šta može da bude bolje. Samo tako možete ostati politički vitalni i spremni za buduće izbore. Izvukli smo pouke i verujem da ćemo na naredne parlamentarne i predsedničke izbore izaći još spremniji – poručio je.

On je pozvao građane da ostanu jedinstveni i da pruže podršku na narednim izborima, navodeći da očekuje da lista "Ujedinjena Srbija" okupi što veći broj ljudi.

Poziv dijaspori da se vrati

Vučević je istakao da će vlast nastaviti da ulaže u puteve, vodovod, javnu rasvetu, škole i zdravstvenu infrastrukturu, uključujući rešavanje pitanja bolnice u Smederevskoj Palanci.

Uputio je i poziv građanima koji žive i rade u inostranstvu da razmisle o povratku u Srbiju.

– Možda su negde plate veće, ali su i troškovi života veći. Tamo ste zauvek stranac, a ovde ste svoj na svome. Svaki povratnik nam je zlata vredan, kao i svako dete koje se rodi, jer je ono garant opstanka Srbije – rekao je Vučević.

Izvor: RT Balkan