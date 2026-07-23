Ovoga puta u centru pažnje našli su se Goran Ješić i novinarka Jovana Gligorijević, koji su preko društvene mreže Iks razmenili teške prozivke.

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Jovana Gligorijević iznela je niz optužbi, tvrdeći da se među opozicionim krugovima vode svađe oko navodnih para, pritisaka na medije i cenzure.

– Pomeni kolege iz opozicije koje nas blate kako smo im mi nešto za neke fantomske pare koje nismo nikad videli. A pomeni i ono kad zovu telefonom da se svađaju sa naslovima. Možeš i ono kad našoj novinarki uzmu telefon da bi demonstrativno isključili snimanje, itd – napisala je Gligorijević.

Na njenu objavu odgovorio je blokader Goran Ješić, koji je poručio da više ne prepoznaje nekadašnji nedeljnik "Vreme".

– Jednog dana ću možda napisati esej kako sam prestao da kupujem i čitam Vreme, a čitalac sam od prvog broja i pretplatnik bio i u najtežim vremenima. Samo to nije isti ovaj časopis, pa možda i nema previše smisla – napisao je Ješić.

Njihova javna prepirka ponovo ukazuje na duboke podele među blokaderima, gde, kako možemo da svedočimo, blokaderi ne mogu dan jedan u miru da provedu.