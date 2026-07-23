Na društvenoj mreži Iks pojavila se objava naloga Consigliere (@spec_savetnik) koja je izazvala burne reakcije zbog oštrih kritika upućenih ljudima povezanim sa studentskom blokaderskom listom.

Autor objave izneo je niz uvredljivih ocena na njihov račun, tvrdeći da svojim ponašanjem sami narušavaju sopstveni kredibilitet.

"Svi vide kakvi su idioti"

U objavi se navodi:

"Svi ovi likovi koji se dovode u vezu sa studentskom listom u jednom trenutku pokažu svoje pravo lice i svi vide da su idioti."

Autor potom dodaje da, po njegovom mišljenju, nije reč o bilo kakvoj organizovanoj akciji vlasti, već da upravo postupci ljudi povezanih sa studentskom listom ostavljaju takav utisak u javnosti.

"Nema šanse da te likove NIJE poslao Vučić da rade to što rade da bi potom mogao reći: 'Jel vi vidite kakvi će idioti biti na studentskoj listi'."

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorila pitanje sve vidljivijih podela među opozicionim blokaderskim aktivistima.