Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja sa premijerom Češke, Andrejom Babišem odgovarajući na pitanje novinara istakao da će izbori biti održani do kraja 2026. kako je i obećao.

- Ne mogu to sam da učinim, to ću da učinim nakon što Vlada obavesti Skupštinu. Za očekivati je da budu održani u oktorbru ili novembru, to znači da će biti raspisani u septembru ili početkom oktobra... Već sam rekao da će do kraja 2026. biti održani izbori, ja svoju reč držim, a na narodu je da izrazi svoju volju. Imaćemo parlamentarne svakako pre kraja godine, a predsedničke nešto kasnije - kazao je Vučić.



