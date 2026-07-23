Vučić je na svom Instagram profilu podelio svoj odgovor na pitanje novinara "Kuda Srbija ide da retorikom da Vaša deca nisu Vaša deca, da Vaši roditelji nisu vaši roditelji? Pregršt takvih izjava dolazi od bivše tužiteljke Jasmine Paunović, koja je druga na "studentskoj" listi":

- Ne znam šta bih odgovorio ljudima kojima je jedini program da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje i na sve troje svoje dece, i Danila, i Milicu, i Vukana, tako da, šta god oni radili i govorili, to se neće promeniti. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim ni društvo u Srbiji. Ja želim ujedinjenu Srbiju, želim normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti ni tema ni meta bilo kojeg političkog aktera, i u tome je razlika između nas - naglasio je Vučić.

Izjave Vučića i Babiša nakon sastanka možete pročitati OVDE.