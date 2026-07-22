"Ono sto smo danas videli na profilima blokadera i opozicionih jurišnika nije nikakav politicki aktivizam, to je čisto, ogoljeno zlo i terorizam u najavi“, istakao je Vučević na Instagram profilu.

Prema njegovim rečima, slaviti tragičnu smrt policajca Vasilija Pavlovića, čoveka koji je časno služio svojoj zemlji i narodu, „uz monstrumski komentar ’Zločin i kazna’ moze samo potpuno pomračen um, lišen svake ljudskosti i empatije“.

Kako je dodao, otvoreno crtanje mete na čelu predsednika Aleksandra Vučića, Darka Glišića i drugih državnih funkcionera predstavlja direktan poziv na linč, krvoproliće i nasilno rušenje ustavnog poretka.

Politika SNS, kako je poručio, su novi putevi, bolnice, fabrike i stabilnost, dok je „jedina politika ove ekstremističke manjine smrt, nasilje i krv na ulicama“.

Vučević je pozvao nadležne državne organe, MUP, Tužilastvo za visokotehnoloski kriminal i bezbednosne službe da odmah reaguju, identifikuju i privredu pravdi sve autore i distributere ovih jezivih pretnji.

Ovo više nije pitanje političkih razlika, već odbrane zakona, države i bezbednosti njenih građana, rekao je Vučević i dodao da je Srbija pravna država i da se nikada neće dozvoliti da "šačica agresivnih ekstremista i bolesnih umova uvode teror kao model ponašanja".

"Pristojna, radna i većinska Srbija je uz svog predsednika i nikakve kukavičke pretnje iza tastatura nas neće uplašiti, niti zaustaviti u borbi za uspešnu i bezbednu zemlju. Ujedinjena Srbija pobeđuje“, poručio je lider SNS.

Mediji su ranije preneli da je Lalović, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Policijske stanice Priboj, pronađen mrtav u mestu Gornja Rijeka, na području opštine Rudo u Republici Srpskoj.

Prema informacijama Policijske uprave Foča koje su preneli mediji, dosadašnje okolnosti ukazuju na samoubistvo, dok je nadležni tužilac naložio obdukciju kako bi bile utvrđene sve činjenice u ovom slučaju.

Mediji takođe prenose da je na društvenim mrežama objavljen snimak sa imenima i fotografijama više policijskih službenika, među kojima je bilo i Lalovićevo ime, predstavljajući ih kao osobe koje su navodno učestvovale u prekoračenju ovlašćenja u Valjevu.

Lalovićev advokat Nikola R. Jovanović tvrdi, kako prenosi "Politika", da njegov klijent u vreme spornih događaja uopšte nije bio u Valjevu, niti je učestvovao u bilo kakvom nezakonitom postupanju.