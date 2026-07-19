Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević najoštrije je osudio, kako je rekao, mučki i kukavički napad na Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića u Lušci Palanci kod Sanskog Mosta.

-Fizičko nasilje nad srpskim povratnicima, ljudima koji samo žele da mirno žive na svojim ognjištima, nedopustiv je čin koji zahteva hitnu i najoštriju reakciju nadležnih organa. Ovakvi incidenti ne smeju postati svakodnevica niti se sme preko njih prelaziti uz prećutkivanje. Bezbednost srpskih povratnika mora biti apsolutni prioritet. Pozivam policijske i pravosudne institucije da hitno pronađu i najoštrije sankcionišu pojedince odgovorne za ovaj bezočni napad. Zastrašivanje ne sme proći nekažnjeno- jasno je poručio Vučević.

Ovim povodom reagovao je i Milenko Jovanov, šta je rekao pročitajte u POSEBNOJ VESTI.