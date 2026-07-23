Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na društvenoj mreži Iks na objavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je prethodno izrazila zabrinutost zbog, kako je navela, napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji.

Brnabić je poručila da želi da pokaže, kako tvrdi, samo mali deo višegodišnje kampanje uvreda, kleveta i ličnih napada usmerenih protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice.

"Godinama traju uvrede i neistine"

U objavi na engleskom jeziku Brnabić je navela da su, prema njenim tvrdnjama, pojedini mediji, organizacije civilnog društva, javne ličnosti i predstavnici studentskog pokreta godinama iznosili teške optužbe na račun predsednika Srbije.

Kao primere navela je tvrdnje da je Vučić "izdajnik", da nije otac svog sina Danila, da je njegov otac Albanac, kao i brojne druge uvrede i optužbe koje je ocenila kao neistinite i nedopustive.

Dodala je da su, prema njenim rečima, Aleksandar Vučić, njegovi roditelji i deca godinama izloženi organizovanoj kampanji targetiranja.

Odgovor Marti Kos

Brnabić je u objavi istakla da je razumela zabrinutost Marte Kos zbog uvreda upućenih profesorki Jasmini Paunović, ali je ocenila da evropski zvaničnici ne reaguju na isti način kada su meta, kako tvrdi, predsednik Srbije i njegova porodica.

Na kraju poruke pozvala je evropsku komesarku da, kako je navela, prizna da i takvi slučajevi zaslužuju pažnju.

Marta Kos je prethodno na društvenoj mreži Iks saopštila da su poslednjih dana pojedini predstavnici civilnog društva u Srbiji izloženi kampanji targetiranja i pritiscima, ocenivši da su snažno civilno društvo i angažovani građani važan deo svake demokratije.