Tim povodom predsednik Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu "buducnostsrbijeav".

- Ovakvi forumi su dobra prilika da dodatno unapredimo ekonomsku saradnju između Srbije i Češke i otvorimo nove mogućnosti za naše kompanije - saopštio je predsednik Vučić.

On je dodao da u Srbiji danas posluje veliki broj kompanija sa većinskim češkim kapitalom i da veruje da imamo još mnogo prostora za unapređenje ne samo trgovinske razmene i razmene roba, već i razmene usluga.

- Srbija je dobro mesto za ulaganje i dolazak čeških investitora, jer imamo punu stabilnost i uslove na koje svako ko želi da ulaže u našu zemlju može da računa i u budućnosti. Za mene je najvažnije da otvorimo nove kontakte između srpskih i čeških kompanija, da razmene iskustva i razgovaraju o novim poslovima. Verujem da će razgovori koje smo vodili doneti rezultate i dodatno ojačati naše ekonomske veze - saopštio je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da je posebno srećan što će češki premijer Andrej Babiš "imati priliku da poseti EXPO i vidi šta sve radimo i koliko ulažemo u razvoj Srbije".

- Još jednom beskrajno hvala na poseti, a naše goste iz Češke molim da se u Beogradu i Srbiji osećaju kao kod svoje kuće - zaključio je Vučić.

Podsetimo, i Palati "Srbija" održan je danas okrugli sto "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju", na kome su učestvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić i češki premijer Andrej Babiš, a privrednici iz Srbije i Češke rekli su da postoji veliki potencijal za unapređenje saradnje u više oblasti i da su ovakvi sastanci od izuzetnog značaja za obe strane.

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