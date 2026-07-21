Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike Miloš Vučević najoštrije je osudio nezapamćeni izliv mržnje i frustracija i istakao da je slaviti tragičnu smrt policajca Vasilija Lalovića može samo potpuno pomračen um lišen svake ljudskosti i empatije.

- Kao predsednik Srpske napredne stranke, najoštrije osuđujem nezapamćeni izliv mržnje, frustracija i otvorenih poziva na ubistvo koji dolaze sa ekstremističkih stranica onih koji bi nasiljem da kroje sudbinu Srbije. Ono što smo danas videli na profilima blokadera i opozicionih jurišnika nije nikakav politički aktivizam – to je čisto, ogoljeno zlo i terorizam u najavi. Slaviti tragičnu smrt policajca Vasilija Lalovića, čoveka koji je časno služio svojoj zemlji i narodu, uz monstrumski komentar "Zločin i kazna", može samo potpuno pomračen um lišen svake ljudskosti i empatije. Otvoreno crtanje mete na čelu predsednika Aleksandra Vučića, Darka Glišića i drugih državnih funkcionera predstavljaju direktan poziv na linč, krvoproliće i nasilno rušenje ustavnog poretka - jasan je Vučević.

Politika Srpske napredne stranke su, kako je naveo Vučević, novi putevi, bolnice, fabrike i stabilnost, dok je jedina politika ove ekstremističke manjine smrt, nasilje i krv na ulicama.

-Pozivam nadležne državne organe – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i bezbednosne službe da odmah reaguju, identifikuju i privedu pravdi sve autore i distributere ovih jezivih pretnji. Ovo više nije pitanje političkih razlika, već odbrane zakona, države i bezbednosti njenih građana. Srbija je pravna država i nikada nećemo dozvoliti da šačica agresivnih ekstremista i bolesnih umova uvode teror kao model ponašanja. Pristojna, radna i većinska Srbija je uz svog predsednika i nikakve kukavičke pretnje iza tastatura nas neće uplašiti niti zaustaviti u borbi za uspešnu i bezbednu zemlju! UJEDINJENA SRBIJA POBEĐUJE - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.