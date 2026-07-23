Njegova politička i javna transformacija svedoči o putu koji ga je od tvrde nacionalne ideologije doveo do uloge jednog od najčešćih sagovornika antisrpske televizije Nova S.

Zanimljivo će biti posmatrati evoluciju nekada velikog nacionaliste u NATO i EU lobistu, čoveka koji je decenijama pisao o ugroženosti srpskog naroda u regionu, do čoveka koji će, zarad političkog saveza sa blokaderima, biti spreman da propagira tezu genocidnog naroda. Ako je suditi po dosadašnjem putu, izgleda da je jedino uverenje koje je ostalo nepromenjeno, spremnost da se uvek bude na strani one politike koja obećava politiku korist i fotelju.

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