Prezentaciji je prisustvovao i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

"Nakon završetka Ekspa 2027. godine će biti postavljeni temelji za još ubrzaniji privredni rast. Smatramo da će kroz bilateralne sastanke, promociju i novo pozicioniranje Srbije u svetu, kao i kroz sve investicije koje ćemo do tada završiti, od 2028. godine uslediti ubrzani rast, više investicija, više investitora, veća zaposlenost i više plate", dodao je Mali.

Ministar finansija je tokom prezentacije napomenuo da su do sada učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 potvrdila 142 učesnika.

"Ovo će, ubedljivo, biti najuspešniji specijalizovani Ekspo u istoriji", dodao je Mali.

Istakao je i značaj projekta "Skok u budućnost" za koji je izdvojeno skoro 18 milijardi dinara.

"Odlučili smo da ne govorimo samo o Ekspu, već da predstavimo program Srbija 2027 - Skok u budućnost, koji želimo da predstavimo građanima. Planiramo da uložimo gotovo 18 milijardi evra dodatnih sredstava u različite projekte širom Srbije, kako bismo našu zemlju 2027. godine predstavili na pravi način", dodao je Mali.

Nakon prezentacije, ministar finansija je zajedno sa delegacijom iz Češke obišao gradilište Ekspa u Surčinu, prenosi Tanjug.

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