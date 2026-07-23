Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov odgovorio je na nove optužbe potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinike Tepić, podsetivši na aferu koja je izazvala veliku pažnju javnosti tokom prošle godine.

Jovanov je na društvenim mrežama ironično prokomentarisao njene navode.

- A, tek ovo što zataškavaju... Više od godinu dana ni reči - napisao je Jovanov.

Podsetio na tvrdnje o paketima kokaina

Marinika Tepić je početkom juna 2025. godine na konferenciji za novinare tvrdila da se na paketima kokaina, koje je francuska policija zaplenila na jedrilici kod Tahitija, nalazi lik predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Tom prilikom pokazala je fotografije paketa na kojima se video lik muškarca sa naočarima, tvrdeći da je reč o predsedniku Srbije.

Kasnije utvrđeno da nije reč o Vučiću

Nakon toga pojavile su se informacije da se na paketima nije nalazio lik Aleksandra Vučića, već predsednika Kolumbije Gustava Petra.

Jovanov je upravo na taj slučaj podsetio u odgovoru Mariniki Tepić, navodeći da se o toj temi više ne govori.