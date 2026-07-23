Beograđanka M. P. (30), koja se polila benzinom i zapalila u Banjičkoj šumi kod pumpe u Bulevaru oslobođenja, preminula je na Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS u Beogradu.

Ona je zadobila opekotine drugog i trećeg stepena. Prvo ju je u plamenu videla žena sa bebom, koja je pozvala pomoć. Očevici su govorili da, uprkos bolovima, nije pustila ni glasa.

Žena je najpre bila zbrinuta u Urgentnom centru, gde joj je urađena reanimaciona dijagnostika, a zatim je prebačena na Kliniku za opekotine, gde je podlegla povredama. „Imala je 98 odsto opekotina po telu, drugog i trećeg stepena“, rečeno je tada u Kliničkom centru.

U Informativnom centru KCS navodili su da je bila u teškom stanju i da je prebačena na Kliniku za opekotine u Zvečanskoj ulici, gde je preminula.

Nesrećnu ženu najpre su primetili građani koji su trenirali na obližnjim spravama. „Bilo je jezivo. Videli smo kako gori. Plamen je bio ogroman. Bacali smo pesak i sve što smo našli da ugasimo vatru. U tom trenutku stigao je policajac koji je na nju bacio pancir“, ispričao je jedan od učesnika spasavanja.

Njena odeća bila je natopljena benzinom, koji je kupila na obližnjoj pumpi. Benzin je donela u dve kantice, a pored nje su pronađene flaše u koje ga je pretakala. „Policajci su gasili vatru pancirima. Kako su gasili, pucala joj je koža iz koje je liptala krv. Da nisu došli policajci i lekari, umrla bi odmah“, rekao je jedan očevidac.

Iako je davala znake života, posle nekoliko sati je preminula. Policija ju je najpre vodila kao nepoznato lice, jer kod nje nije bilo dokumenata, niti se iko javio kao rođak u Urgentni centar. U korpi za pijacu imala je samo flašice koje su mirisale na benzin.

„Došla je na našu pumpu i kupila dve kantice benzina. Nismo znali za šta će joj, niti je govorila“, rekli su radnici na pumpi.

Tragedija se dogodila 2013. godine.

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