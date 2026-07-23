Na društvenoj mreži X pojavljuju se prve poruke koje ukazuju na to da deo pristalica blokadera pokušava da se ogradi od Jasmine Paunović nakon njenih poslednjih javnih nastupa.

Jedna od takvih objava dolazi sa naloga Suzane Milicić, koja je napisala:

"Neko je odavno trebalo da kaže Jasmini Paunović da se malo smiri i pažljivije bira gde i kad ide u javnost."

Na objavu se nadovezao i drugi korisnik mreže X, koji je poručio:

"Neko od nas uporno odbija da prihvati kojeg su profila studentski izabranici."

Dok pojedinci kritikuju, organizacije ćute

Iako se na društvenim mrežama mogu videti prve kritike na račun Jasmine Paunović iz krugova koji podržavaju blokade, organizacije i inicijative koje su je prethodno podržavale još se nisu zvanično oglasile.

Među njima su, između ostalih, Evropski pokret u Srbiji, CRTA, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Anketna komisija, "studentska" lista, ProGlas, kao i druge organizacije koje su joj u ranijem periodu pružale podršku ili sarađivale sa njom.

Za sada nije poznato da li će se neko od njih zvanično izjasniti povodom najnovijih reakcija i polemika koje su se pojavile u javnosti.