Piper navodi da je reč o nemačkom društvu sa sedištem u Minhenu, a zatim iznosi tvrdnju da je nagrada koja se danas dodeljuje ranije nosila ime Rudolfa Fogela, ratnog izveštača Vermahta.

Kako kaže Piper, Fogel je kasnije povezivan sa antisemitskim tekstovima iz vremena Drugog svetskog rata, kao i sa pomaganjem u skrivanju nacističkog zločinca Alojza Brunera.



Piper dalje tvrdi da je osnivač Društva za jugoistočnu Evropu bio Franc Valjavec, koga opisuje kao SS oficira koji je tokom rata učestvovao u prisvajanju knjiga i kulturnih dobara sa prostora jugoistočne Evrope.

- I danas Igor Božić od takvog društva dobija nagradu. Prihvata je i nema nikakav problem sa tim - kaže Piper.

Dodaje da je javnost ostala uskraćena za informacije o istoriji organizacije koja priznanje dodeljuje.

Piper zaključuje da ovakvi primeri predstavljaju ono što naziva "podaničkom kulturom", ocenjujući da će građani o takvom odnosu dati sud na narednim izborima.