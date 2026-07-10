Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti u Nacionalnom dnevniku povodom puštanja u rad nove platforme "Ko si bre ti?", namenjene prijavljivanju korupcije, zloupotreba i bahatog ponašanja javnih funkcionera.

Predsednik je istakao da ceo sistem vrlo dobro tehnički funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija u ovom trenutku.

Vučić se osvrnuo i na pitanje o Hrvatskoj i istakao da mi smo slobodan i slobodarski narod, koji želi da čuva svoje nebo i zemlju.



- Nikada se nisam mešao u to šta Hrvatska radi i želi. Hrvatska ima ozbiljnu vojnu silu, zemlja je EU i NATO. Mi narušavamo balans u odnosu na NATO? Jeste li pri svesti? Kako mi to narušavamo balans? Mi samo želimo da budemo svoj na svome, mi smo slobodan i slobodarski narod, koji želi da čuva svoje nebo i zemlju. Ovoj zemlji je oteto 14 posto teritorije i dalje pokušavaju. Povrh svega, ni sve to nije dovoljno, osnovali su vojni savez Priština-Tirana-Zagreb. I to vam nije bilo dovoljno. Šta će vama pancerhaubice? Jesam li vas pitao za helikoptere, što sada pokušavate od izraelaca da naručite raketne sisteme? Merili ste nam ovde svaku raketu - imaćemo ih i biće ih još više i bićemo još jači, da ne biste mogli da nas napadate sa svojim savezima i da ne biste mogli da nam otimate teritoriju i ja mislim da je to nešto što svaki građanin ove zemlje razume. Imamo mi još sistema koje nismo pokazali, ima stvari koje dolaze i koje će tek dolaziti - rekao je Vučić.

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