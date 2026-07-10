- Malo su zabrinuti zbog pretnji da će da im se ukine pravo glasa. Mi ćemo da vodimo mrtvu trku oko mladih ljudi, neću da govorim o starijima. I mladi ljudi su razumeli da je loše kada ih svađate sa starijima. Razmislite koliko smo svi postali otuđeni. Penzionerima da kažem da se ne sekiraju, jer neće biti nikakvih mera protiv njih. Neću da izgovaram reč kojom bih okarakterisao čoveka koji je to izgovorio, ako vi želite nečiju smrt, onda se vi varate. Podrška nama je neuporediva veća kod ljudi preko 45 godina - kazao je.

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