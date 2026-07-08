Sad ću da vam pročitam reči Dragana Maršićanina, savetnika francuskog državljanina Miloša Jovanovića, u ovom trenutku predsednika novog DSS-a, započinje analitičar Uroš Piper.

- Kaže Dragan Maršićanin sledeće: "Ne postoji sistemska briga o najsiromašnijima, najugroženijima." Misli na penzionere, i misli danas na državu Srbiju. Pa da vidimo kakva je to bila sistemska briga kada je novi DSS, tada samo DSS, stari DSS, vodio vladu Srbije pre dvadesetak godina. Prosečna penzija je tada u Srbiji bila 149 evra, danas je 485 evra, 3,2 puta danas je veća, 320% je danas veća penzija prosečna nego što je bila za vreme vlasti DSS-a, ali kaže Dragan Maršićanin: "Ne postoji sistemska briga o penzionerima." Cilj države je da penzija prosečna sledeće godine bude 650 evra - ističe on.

- I još jedan, možda frapantniji podatak, kako je to izgledalo za vreme vlasti DSS-a, je da je tada 500.000 ljudi u Srbiji, pola miliona penzionera, primalo minimalnu penziju za vreme vlasti DSS-a. I Dragan Maršićanin ima hrabrosti, morala, skrupula, da izgovori da danas ne postoji sistemska briga o penzionerima. E, moj Dragane, a za tvoje vreme je postojala, kada je 500.000 penzionera bilo na minimalcu, i kada je penzija bila 3,2 puta manja nego što je danas? To vam je to licemerje. Znači, šta god da se uradi, šta god da se izgradi, šta god da se popravi, njima je uvek loše. Njemu lično, naravno, nije loše, ali oni će predstaviti da je društvo loše. Nije loše, Dragane, barem 3 puta je bolje nego za tvoje doba, i biće 5 puta bolje, i 10 puta bolje, a tebe, francuskog državljanina, i sve ostale iz DSS-a, će narod, sa vaših 1,1%, poslati na smetlište istorije, političke, vrlo brzo, za koji mesec, na izborima - zaključuje Piper.