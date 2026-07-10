Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti u Nacionalnom dnevniku povodom puštanja u rad nove platforme "Ko si bre ti?", namenjene prijavljivanju korupcije, zloupotreba i bahatog ponašanja javnih funkcionera.

"Do sada je stiglo 87 prijava i kao što sam rekao, uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga jer ljudi su ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na društvene mreže. Ozbiljno su ljudi to shvatili, žalili su se na postupke carinskih službenika, slali dokumentaciju, poslali fotografiju bahatog funkcionera u Pančevu koji parkira svoj auto na trotoar. Nećemo stići na sve da odgovorimo, ali sve ćemo postići uz mnogo truda i napora. Ima žalbi iz Mošorina, ljudi se i predstavljaju, kažu ja sam taj i taj, kažu rađen je gasovod a ja nemam gas", iz svih delova Srbije dobijamo pritužbe", nabrojao je predsednik Vučić.

Predsednik dodaje da prijava na platformi ima i na njegov račun:

"Kaže krši ustav, prelazi ovlašćenja, izgovara neistine, nepotizam... Ja sam sada hteo da se našalim, pripremio sam odgovor, jer piše 'dokazi' i sve drugo, ja sam samo odgovorio da ja mogu da prelazim ulicu na pešačkom prelazu i van pešačkog prelaza, ali ovlašćenja da prelazim ne mogu, to ne postoji u srpskom jeziku, ali spreman sam da nastavim ozbiljan dijalog po tom pitanju. Svakome ću da odgovorim, i svakom zlonamernom političkom protivniku", kaže on.

"Ljudi su zabrinuti za pojave u svojoj okolini i suštinske stvari, ali ono što ne smatram dobronamernim ili politički opravdanim, i na to ćemo odgovoriti, jer to su sve naši građani i ja sam spreman da uđem u raspravu i da vidimo gde sam ja to prekršio ustav i gde nisam jer ja mislim da je važno da i to služi kao neka vrsta prilike da pokažemo ljudima da smo u stanju da razgovaramo ako već njihovi predstavnici nisu", ukazao je Vučić.

Predsednik je istakao da ceo sistem vrlo dobro tehnički funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija u ovom trenutku.

"Nikada neću biti do kraja zadovoljan, baš nikada, jer uvek ćemo tražiti više rezultata, a krajnji cilj je da promenimo sebe, svoju svest i svoj odnos prema građanima. Da pokažemo više brige prema ljudima, da budemo svesni i da ne možemo nehajno da parkiramo na trotoaru misleći da to niko neće da primeti zato što opštinski ili gradski parking servis neće da reaguje jer te poznaju kao visokog funkcionera. Male stvari su u stvari velike stvari i one govore mnogo o ljudima. Dobio sam nekoliko prijava oko rotacije, to ne možete sasvim da zabranite, a ko god od njih ima rotaciju, nažalost uvek je koristi, valjda je to neki poseban statusni simbol, 'uspeli smo u životu' i tome slično", podvukao je predsednik.

"Sutra idem u selo nedaleko od Leskovca, Sinkovce, i tamo smo radili put jer su nas ljudi molili, a baš hoću da odem pre nego što se završi za dan-dva da razgovaram sa meštanima. Da kažem, ne možete sve uvek da ispunite,ali smo ispunili, ali dobio sam u jednoj prijavi kako je do juče izgledala škola i to je sve moglo da se obnovi za 2-5 hiljada evra, sve je bilo zaraslo, niko o tome nije brinuo i sad se pitam kako će to da se rešava jer ja dolazim i zašto neko nije obilazio to pre nego što sam ja najavio svoj dolazak. Ovo će naterati ljude da moraju više pažnje da posvete običnom čoveku. Mnogi se sete pred izbore, mnogi se ne sete nikada, sada je već 88 prijava, poslednja je stigla u 13.08, piše 'novo', prethodna je bila 12.56 i tako dalje", ispričao je Vučić.

"Ovde nije reč samo o nosiocima vlasti već o svim javnim službama. Ja ću da uzmem deo ovih stvari, gde ću da pokažem narodu bahatost. Ja se ne stidim. Stideo bih se da sebe ne menjamo. Od trenutka kada si izabran, tebi ne treba da bude lakše", rekao je Vučić.

O navodima lidera DS-a Srđana Milivojevića, Vučić kaže da je njegova ideja izuzetna i da je podržava.

"Strašno je važno da se to vidi. Ko god je bio na funkciji i stekao bogatstvo za vile u Španiji ili Grčkoj, može da ih ima, možda je zaradio na nekom drugom poslu, mora da kaže tako. Nemam ni kuću ni stan van Srbije, moj otac je obnovio porodičnu kuću u Bugojnu, ali nam je 8 kuća Vučića spaljeno. Nemamo vikendice ni u Crnoj Gori, ni u Hrvatskoj", podsetio je predsednik.

"Kada sam se spremao tamo 2008-2012, uvek sam razmišljao kako u Srbiji svako posle par godina misli da je vreme za 'neke nove'. To nikad nije pravilo, to zavisi od vas, koliko ste spremni i sposobni da preduzmete reforme, koliko ste vredni, marljivi, entuzijastični i na kraju krajeva kakve rezultate postižete, pre svega ono što utiče na emociju ljudi jeste pokazujete li vi brigu prema svojim ljudima ili ne. Razmislite zašto ljudi nemaju ništa protiv politike koju vodimo na centralnom nivou, a imaju protiv politike na lokalu. Onda je neki problem u našim ljudima, u našem izboru, ovde nije reč samo o nosiocima javnih funkcija, o onom snimku koji nam je pokazan iz Bačke Palanke, ja ću uzeti deo ovih stvari gde ću da pokažem bahatost ljudi koje volim, aroganciju ljudi koje volim, i pokazaću ih narodu. Proći će 3-4 do 7 dana i onda ću da pokažem", najavio je Vučić.

Predsednik kaže da se ne stidi da otkriva svoje slabosti i svoje greške.

"Ja se stidim da mi sebe ne menjamo, stideo bih se da sebe ne popravljamo, i to je suština svega ovoga, da ti ljudi moraju da razumeju da moraju da posvete pažnju građanima. Zato si i izabran, da bi ti bilo teško, a ne da ti bude lako, da se boriš za narod, a ne za sebe", objasnio je on.

Predsednik kaže da su pisali i penzioneri.

"Malo su zabrinuti zbog pretnji da će da im se ukine pravo glasa. Mi ćemo da vodimo mrtvu trku oko mladih ljudi, neću da govorim o starijima. I mladi ljudi su razumeli da je loše kada ih svađate sa starijima. Razmislite koliko smo svi postali otuđeni. Penzionerima da kažem da se ne sekiraju, jer neće biti nikakvih mera protiv njih. Neću da izgovaram reč kojom bih okarakterisao čoveka koji je to izgovorio, ako vi želite nečiju smrt, onda se vi varate. Podrška nama je neuporediva veća kod ljudi preko 45 godina", poručio je predsednik.

Ocenio je da će značajno veći broj od 800.000 podržati listu Ujedinjena Srbija.

Predsednik Srbije je dodao da je najveća podrška primetna među ljudima koji su stariji od 45 godina.

"To su zreli ljudi, stabilni ljudi, ljudi koji znaju šta je dobro", kazao je.

Upitan da li najveća podrška stiže od penzionera, predsednik Srbije se iznova zahvalio na ukazanoj podršci koju ubira SNS, ali da brojke koje se pominju nisu potpuno realne i da samo mogu doći od onih koji zaista imaju uvid od njih.

Govoreći o izborima, Vučić kaže:

"Ja im sada pružam i parlamentarne i predsedničke. Koliko sam shvatio, oni pobeđuju na parlamentarnim izvborima. Koliko sam razumeo, pobeđuju na svim izborima. Mi ćemo da se borimo da ih pobedimo i na jednim i na drugim. Očekujem da imamo dobru utakmicu. Biće teško, imaju podršku spolja, ogromne resurse. Ja verujem u svoj narod koji može da oceni i proceni gde je budućnost njihove zemlje. Ne zaboravite sve je bilo zasnovano na lažima, o narandžastoj vodi do zvučnog topa. Da im vidite sada izjave u policiji, tužilac i policija će da pokažu i dokažu odakle je krenula cela izmišljotina. Biće vrlo zanimljivih podataka za javnost. Pa u Valjevu, izmišljene smrti, pa čitava priča oko Jovanjice. Pa dodate Sarajevo safari. Pa onda čovek kaže ako je 2 posto tačno, ja ne mogu da budem uz ovoga. Srećom dolazi vreme odgovornosti. Smenjeno je na stotine lica koji odgovaraju za haos u Srbiji", kaže predsednik.

Vučić kaže da se nikada nije mešao u unutrašnje stvari Hrvatske:

"Nikada se nisam mešao u to šta Hrvatska radi i želi. Hrvatska ima ozbiljnu vojnu silu, zemlja je EU i NATO. Mi narušavamo balans u odnosu na NATO. Jeste li pri svesti? Kako mi to narušavamo balans? Mi samo želimo da budemo svoj na svome, mi smo slobodan i slobodarski narod, koji želi da čuva svoje nebo i zemlju. Ovoj zemlji je oteto 14 posto teritorije i dalje pokušavaju. Povrh svega, ni sve to nije dovoljno, osnovali su vojni savez Priština-Tirana-Zagreb. I to vam nije bilo dovoljno", podsetio je predsednik.

Predsednik kaže da će sačekati još par dana za otvaranje Klastera 3, ali da šanse za to nisu velike.

"Uradili smo sve da otvorimo taj Klaster. U svakom slučaju, to će pokazati, ukoliko ga ne otvorimo, da proces nije zasnovan na zaslugama. Ono što je važno jeste da su Francuzi, Nemci, Italijani, Španci, Mađari, Rumuni, Poljaci i mnogi drugi naši prijatelji za otvaranje Klastera 3. Ima mnogo više onih koji jesu za otvaranje Klastera od onih koji za to nisu. Samo su sankcije Rusiji i Belorusiji problem. Nismo hteli da uvodimo sankcije rukovodstvu u Belorusiji. Ako bismo sutra uveli sankcije, ne bismo ušli u EU, onda bi otvorili pitanje Kosova", ukazao je Vučić.

O odlasku iz predsedničke kancelarije, Vučić kaže da polako iznosi knjige i fotografije.

"Moram u svojstvu predsednika da raspišem parlamentarne izbore, proći će koji dan i ja ću podneti ostavku. To sam pričao i ranije, da neko ne izvrće moje reči. Baš kao što su tražili, imaće priliku da pobede sa 70 i više posto jer ih narod oduševljeno dočekuje a mene mrzi. Neću kampanju voditi sa pozicije predsednika već običnog građanina, pokazaću da mogu da se borim i pobedim. Lagao bih ako bih rekao da nemam energije, imam obaveze i prema deci. To me je negde sve pokvarilo u smislu emocija negaticvnih prema onima koji su im pretili, od tuširanja uranijumom do vila u Berlinu. Ovo je idealna prilika da se proveri imam li vilu u bilo kom mestu. Osetite da se menjate, da imate emocije prema jednom delu ljudi koji su građani ove zemlje. Pokušavam da se izborim sa tim, sa sobom. Uvek sam to umirivao znajući da imam obavezu da građane tretiram jednako", zaključio je Vučić.

Podsećamo, predsednik Vučić je ranije danas saopštio da su tokom prvih sat vremena od pokretanja platforme pristigle 23 prijave građana. Kako je naveo, građani preko portala mogu da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, sumnje na korupciju, zloupotrebe i druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Istakao je da će njegov tim otvoriti svaku prijavu, dok će on lično pregledati svaki zahtev koji stigne putem platforme, naglasivši da je cilj projekta odgovorniji odnos javnih funkcionera prema građanima i bolja komunikacija sa javnošću.

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