Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti u Nacionalnom dnevniku povodom puštanja u rad nove platforme "Ko si bre ti?", namenjene prijavljivanju korupcije, zloupotreba i bahatog ponašanja javnih funkcionera.

"Do sada je stiglo 87 prijava i kao što sam rekao, uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga jer ljudi su ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na društvene mreže. Ozbiljno su ljudi to shvatili"

"Neki nam se žale na postupanje carinskih službenika, govore i šalju dokumentaciju gde misle da je nešto prekršeno. Drugi koji kažu: Imate problem sa bahatim funkcionerom u Pančevu koji parkira na trotoaru. Poslali su nam fotografiju njegovog automobila, sva četiri točka na trotoaru, i to u centru Pančeva. Slično je sa nekim drugim važnim stvarima koje su nam od velike pomoći", rekao je Vučić.

Kaže da neće biti jednostavno da na sve stignu da odgovore, jer mali tim ljudi radi na tome.

"Nemamo toliko kapaciteta, ali ćemo sve da postignemo. I sve ćemo da, uz mnogo truda, mnogo napora, da postignemo. Odličnih ideja ima iz Negotina, žalbi iz Mošorina", rekao je Vučić.

Celo obraćanje predsednika Vučića možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.