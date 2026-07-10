Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti u Nacionalnom dnevniku povodom puštanja u rad nove platforme "Ko si bre ti?", namenjene prijavljivanju korupcije, zloupotreba i bahatog ponašanja javnih funkcionera.

Predsednik je istakao da ceo sistem vrlo dobro tehnički funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija u ovom trenutku.

- Nikada neću biti do kraja zadovoljan, baš nikada, jer uvek ćemo tražiti više rezultata, a krajnji cilj je da promenimo sebe, svoju svest i svoj odnos prema građanima. Da pokažemo više brige prema ljudima, da budemo svesni i da ne možemo nehajno da parkiramo na trotoaru misleći da to niko neće da primeti zato što opštinski ili gradski parking servis neće da reaguje jer te poznaju kao visokog funkcionera. Male stvari su u stvari velike stvari i one govore mnogo o ljudima. Dobio sam nekoliko prijava oko rotacije, to ne možete sasvim da zabranite, a ko god od njih ima rotaciju, nažalost uvek je koristi, valjda je to neki poseban statusni simbol, "uspeli smo u životu" i tome slično - rekao je Vučić-

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