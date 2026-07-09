Ovo je najava fašizma koji bi sproveli kada bi osvojili vlast. Sutra bi zabranili bakama, dekama i našim starijim roditeljima da imaju pravo glasa. To je suština njihove politike - kaže Piper.

Prema njegovim rečima, ovakve poruke su sporne iz više razloga.

- Da li možete da zamislite da svojim bakama i dekama ili roditeljima, koji imaju 70 ili 80 godina, sakrivate ličnu kartu? Ljudima koji su nas odgajili, podigli i učinili sve za nas, da branite da izađu na izbore i još ih zbog toga vređate? To je neljudski. Nemam reči za tako nešto - poručuje Piper.

On smatra da ovakve ideje imaju i ozbiljnu istorijsku dimenziju.

- Slične stvari već su viđene u istoriji. Crveni Kmeri i Pol Pot u Kambodži sprovodili su ekstremnu politiku progona i obračuna sa neistomišljenicima. U njihovim logorima stradalo je između milion i po i dva miliona ljudi. Zato su ovakve poruke opasne i ne smeju da se relativizuju. To su vam ovdašnji "Crveni Kmeri" koje danas imamo u Srbiji - upozorava Piper.

Podseća da Srbiju očekuju izbori i veruje da će građani dati svoj sud.

- Đorđe Mikitić i svi koji zagovaraju uskraćivanje biračkog prava građanima završiće na smetlištu istorije. Narod neće dati poverenje onima koji žele da ljudima oduzmu jedno od osnovnih demokratskih prava - zaključio je Piper.