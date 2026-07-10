- Zašto bih se krio moj strah od bilo čega? Ja im sada pružam i parlamentarne i predsedničke. Koliko sam shvatio oni pobeđuju na parlamentarnim izborima. Koliko sam razumeo da pobeđuju na svim izborima. Mi ćemo da se borimo da ih pobedimo i na jednim i na drugim. Očekujem da imamo dobru utakmicu. Biće teško, imaju podršku spolja, ogromne resurse. Ja verujem u svoj narod koji može da oceni i proceni gde je budućnost njihove zemlje. Ne zaboravite sve je bilo zasnovano na lažima, o narandžastoj vodi do zvučnog topa. Da im vidite sada izjave u policiji, tužilac i policija će da pokažu i dokažu odakle je krenula cela izmišljotina. Biće vrlo zanimljivoh podataka za javnost. Pa Valjevu, izmišljene smrti, pa čitava priča oko Jovanjice. Pa dodate Sarajevo safari. Pa onda čovek kaže ako je 2 posto tačno, ja ne mogu da budem uz ovoga. Srećom dolazi vreme odgovornosti. Smenjeno je na stotine lica koji odgovaraju za haos u Srbiji - zaključio je predsednik.

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