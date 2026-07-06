Predsednik Vučić nakon razgovara sa premijerom Netanjahuom oglasio se na društvenoj mreži Instagram.

- Sa premijerom @b.netanyahu razgovarao sam o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku, regionalnim i globalnim bezbednosnim izazovima, kao i o daljem razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Izraela - saopštio je predsednik Vučić.

- Razmenili smo mišljenja i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje naših zemalja u oblastima od obostranog interesa i potvrdili spremnost da nastavimo otvoren i neposredan dijalog u cilju jačanja prijateljskih i partnerskih odnosa - dodao je predsednik Srbije.

Vučić sutra sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u utorak, 7. jula sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 10 časova u Palati Srbija.