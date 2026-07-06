"Vidite po našim izrazima lica da delujemo zadovoljno, imali smo vrlo detaljan i konstruktivan sastanak sa predsednikom Republike i ministarkom privrede, a tu je bio i savetnik gradonačelnika Beograda koji je zadužen za javni prevoz", preneo je Banković novinarima i istakao da je dogovoreno, kako je rekao, da će javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela biti obustavljen.

Na sastanku koji je počeo u 11 sati i trajao skoro sat vremena, prema rečima Bankovića, dogovoreno je i da će danas Ministarstvo privrede povući saglasnost Gradu Beogradu, u skladu sa zakonom, za javno-privatno partnerstvo sa Strelom i na taj način će konkurs biti poništen. Dodao je da je Strela jedina dala ponudu za oko 66,4 milijarde dinara.

"Međutim, to će biti obustavljeno, opet vam kažem, jer će Ministarstvo privrede povući svoju saglasnost na to javno-privatno partnerstvo, i formalno-pravno, dakle, to je u skladu sa zakonom, država ima pravo, odnosno vlada, da tako nešto uradi. To bi značilo da bi sve linije ostale GSP-u. Međutim, mi moramo, naravno, da vodimo računa o tome da imamo dovoljan broj vozila", rekao je Banković.

Dodao je da grad realizuje tender za 60 trolejbusa uz pomoć države, kao i da u narednom periodu treba da se dođe do modaliteta nabavke 30 električnih autobusa.

"Tender za 60 novih trolejbusa očekujemo da će biti uspešno realizovan, uz pomoć države. To je tender koji Grad Beograd realizuje, ali će država naći način da pomogne i da 22. jula imamo otvorene ponude. Razgovarali smo o nabavci 30 električnih autobusa za potrebe GSP-a, da li će biti baterijski ili na superkondenzatore, dakle neke tehničke detalje je ostalo da dogovorimo direktno sa Gradom Beogradom, koji će od sada morati da razgovara sa nama i da konstruktivno rešavamo probleme, pa čak i nesuglasice, na kraju krajeva, u interesu najvećeg gradskog preduzeća", dodao je on.

Kako je rekao, ako grad ne uspe u tome, država će pomoći i naći rešenje.

"Otvoreno sam pitao sve prisutne na sastanku da li će grad imati novca za tako nešto. Rečeno mi je da mi ne treba da brinemo o tome - ako grad ne bude imao novca, da će imati država novca da pomogne. Na taj način, linije će ostati GSP-u", naglasio je on.

Preneo je da se nije ni dovodilo u pitanje to da će GSP ostati na Dorćolu i istakao da neće biti nikakvog izmeštanja pogona niti bilo kakve privatizacije pogona. Dodao je da su razgovarali i o nabavci 220 novih autobusa za GSP, što je jedan od njihovih zahteva.

"Grad Beograd je u vrlo nezavidnoj finansijskoj situaciji, i to očigledno neće moći sam da sprovede. Govorili smo i o potrebama, što je jako bitno za građane, o potrebama reformi GSP-a i reformi javnog prevoza, i tu smo se svi saglasili da su troškovi javnog prevoza neodrživi, mi smo došli do 50 milijardi dinara,a ukupna zaduženja GSP-a su 27,7 milijardi dinara. To je neodrživo i to smo i mi od starta govorili", rekao je Banković.

Dodao je da GSP svakako čekaju važne reforme i da se zalažu za racionalizaciju poslovanja, jer je neodrživo da se posluje na takav način.

"Mnogo se troši para, te pare ne odlaze tamo gde je potrebno. A razgovarali smo, između ostalog, i o velikom broju rastura zaposlenih, što znači da se koriste prava iz kolektivnog ugovora, ali da se na neki način i zloupotrebljavaju bolovanja. Tačno je da postoji jedan deo zaposlenih koji zloupotrebljava svoje radno mesto u javnom preduzeću. Na svu sreću, to je mali broj zaposlenih, to je ono što je bitno da kažem. I mi ćemo apsolutno podržati sve ono što će doneti preduzeću stabilnije i kvalitetnije poslovanje. To je u korist svih onih zaposlenih, a pre svega vozača koji pošteno rade svoj posao, i to je na korist pre svega građana Beograda", zaključio je on.

Na pitanje kako komentariše to što na sastanak nije došao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i to što su mu se nekoliko puta obraćali za pomoć, a nije im odgovorio, a nakon sastanka sa predsednikom izlaze sa osmehom, Banković je rekao da to što gradonačelnik nije došao nije pitanje za njega.

"Ja bih više voleo da sam ga lično sreo i da smo prosto razgovarali o tome, pa čak i da se ne slažemo. Na kraju krajeva, to je njegov posao. Mi smo ignorisani od strane svih institucija, dok nismo došli do predsednika države. I to, naravno, nije normalno stanje. Predsednik je saglasan, mislio je da je ovo malo jednostavniji problem, a onda, po njegovim rečima, kada je ušao u dubinu, shvatio je da zapravo taj problem vuče korene, i pre svega oko para i oko finansiranja javnog prevoza", dodao je on.

Dodao je da je Šapićev predstavnik koji ga je zastupao, ali da to što se on sam nije pojavio, nije njihov problem. Banković je preneo da je na sastanku bilo reči i o besplatnom javnom prevozu i koliko grad gubi novca, zbog toga što se ne naplaćuju karte.

"Mi smo imali pre toga godišnje oko 4,5 milijardi dinara iz naplate prevoza i to bez neke maksimalne kontrole. Ako vam kažem da su dugovi GSP-a godišnje šest milijardi dinara, jasno vam je da bi se iz naplate prevoza, onakve kakva je bila, da bi GSP mogao da pokrije 70 odsto svojih troškova. Postoje rasturi na mnogim stranama u GSP-u, i definitivno da preduzeće ne posluje dobro. Ne kažem da je samo GSP kriv za te gubitke, da tu budemo jasni, ali da menadžment GSP-a snosi veliku odgovornost, sasvim sigurno da. Verujem da će biti konkretan plan u narednom periodu, ali ne samo što se tiče grada, već da će se tu uključiti i državni organi, nadležna ministarstva Vlade Srbije", naglasio je on.

Banković je dodao da će u septembru biti održan novi sastanak u istom sastavu. Grupa radnika predala je 24. juna zahteve Vučiću i razgovarali sa njim ispred zgrade Predsedništva, a Vučić je tada rekao da će do srede ili četvrtka dobiti odgovore, te da će se sastati sa delegacijom radnika.

Vučić je rekao da će zajedno sa nadležnima iz Grada biti pripremljen odgovor u roku od sedam dana i da će delegaciju radnika GSP-a primiti u sredu ili četvrtak ujutro.

Radnici GSP-a u zahtevima traže obustavu javnog-privatnog partnerstva, dok se ne definiše status trolejbuskih linija u Beogradu, hitnu kupovinu najmanje 90 novih trolejbusa, nabavku 300 novih autobusa za potrebe GSP-a i državne garancije da više nijedna linija u Beogradu neće biti oduzeti GSP-u i prepuštena privatnim preduzećima.

BONUS VIDEO