Hrvatska je u prvom tromesečju zabeležila daleko najveći rast cena zakupa stambenog prostora u odnosu na prošlogodišnji prosek među zemljama Evropske unije, pokazuju podaci Evropskog zavoda za statistiku – Evrostat.

U periodu od januara do marta cene zakupa stambenog prostora u Hrvatskoj bile su čak 21,9 odsto više nego u proseku tokom 2025. godine, izračunali su statističari na osnovu podataka iz harmonizovanog indeksa potrošačkih cena (HICP).

Sa velikim zaostatkom sledi Bugarska, gde su cene zakupa porasle za 6,4 odsto. Na trećem mestu je Grčka, u kojoj su zakupnine u prvom tromesečju bile pet odsto više nego u proseku prošle godine.

Rast cena zakupa statističari su izračunali na osnovu podataka o "stvarnim plaćanjima za zakup stambenog prostora", komponenti harmonizovanog indeksa potrošačkih cena koji se koristi za izračunavanje inflacije u Evrozoni i Evropskoj uniji, prenosi Seebiz.

Na nivou Evropske unije zakupnine su u prvom tromesečju bile 1,8 odsto više nego u proseku za 2025. godinu, pokazali su proračuni statističara.

Pad je zabeležila jedino Slovenija, i to od 0,9 odsto. U Finskoj su zakupnine u prva tri meseca ove godine ostale na nivou prošlogodišnjeg proseka, pokazuju podaci Evrostata.

Prema tim podacima, zakupnine u Hrvatskoj od avgusta 2025. godine iz meseca u mesec beleže rast od nešto manje od 40 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Još u julu prošle godine bile su više za svega dva odsto nego godinu dana ranije.

Proračun pokazuje da je u prvom tromesečju ove godine, prema podacima Evrostata, prosečna zakupnina u Hrvatskoj bila 39,1 odsto viša nego u istom periodu prošle godine.

Podaci iz HICP-a pokazuju da je rast zakupnina u Hrvatskoj nastavljen i u aprilu i maju, uz povećanje "stvarnih plaćanja za zakup stambenog prostora" od 39,5, odnosno 40 odsto u odnosu na iste mesece prethodne godine.

Na godišnjem nivou snažniji rast zakupnina u maju zabeležila je jedino Rumunija, gde su one porasle za 43,6 odsto. Dvocifren rast u maju zabeležile su još Slovenija i Bugarska, sa povećanjem od 11,1, odnosno 10,2 odsto u odnosu na maj prošle godine.

Na nivou Evrozone zakupnine su u maju bile 2,7 odsto više nego u istom mesecu prošle godine, dok su na nivou Evropske unije porasle za 3 odsto, pokazuju podaci iz HICP-a.