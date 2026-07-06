Današnja scena iz Pančeva izazvala je ogorčenje mnogih građana – deda je na blokadu raskrsnice doveo svoju malu unuku.

Kada nema dovoljno odraslih za politički performans, da li je opravdano u sve to uvlačiti i najmlađe?

Deci je mesto u školi, parku, na igralištu i sa vršnjacima, a ne na protestima i blokadama koje mogu da nose bezbednosne rizike i političke poruke koje ona ne mogu ni da razumeju.

Bez obzira na politička opredeljenja, deca ne smeju biti zloupotrebljena kao deo političkog aktivizma.