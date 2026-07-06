Pored pojedinih publikacija, medijskih sadržaja i javnih nastupa u kojima se relativizuje zločinački karakter NDH, takvi narativi povremeno nalaze prostor i u široj medijskoj sferi, čime se doprinosi njihovoj vidljivosti i normalizaciji.

Sve navedeno pokazuje da problem nije u izolovanim incidentima, već u društvenoj klimi u kojoj se ustaška simbolika otvoreno promoviše. Na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, pred skoro pola miliona ljudi, ponovo je odjekivao ustaški pozdrav „Za dom spremni“, dok su istovremeno razbijane ćirilične table, a izložba „Srpkinja, heroina Velikog rata“ u Vukovaru bila izložena pritiscima i odložena zbog protivljenja lokalnih vlasti i javnosti. Umesto jasnog otklona od mračnog nasleđa NDH, svedočimo pojavama koje relativizuju zločine, podstiču netrpeljivost i šalju zabrinjavajuću poruku da ekstremizam i dalje ima svoje mesto u savremenoj i “evropskoj” Hrvatskoj.

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