Dok Tonino Picula govori o ljudskim pravima, demokratiji i stanju u Srbiji, u samoj Hrvatskoj ponovo se otvaraju pitanja odnosa prema ekstremnom nacionalizmu i ustaškoj simbolici.

U okolini Zadra osvanuli su grafiti sa pretnjama Srbima novom „Olujom“, ispisano je ustaško slovo „U“, kao i poruke koje veličaju Ante Pavelića.

Istovremeno, na koncertu Tompsona u Zaprešiću ponovo se čuo poklič „Za dom spremni“, pa se postavlja pitanje sa kakvim kredibilitetom hrvatski političari govore o ljudskim pravima i demokratskim standardima u drugim državama, dok u samoj Hrvatskoj veličaju nacističku ideologiju.

Hrvatske vlasti i evropski zvaničnici trebalo bi odlučnije da se suoče sa pojavama istorijskog revizionizma, govorom mržnje i pretnjama upućenim nacionalnim manjinama, pre nego se postave kao moralni arbitri prema Srbiji.