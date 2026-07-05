Na zagrebačkom Trgu bana Jelačića došlo je do incidenta tokom okupljanja takozvanih „klečavaca“, kada je dostavljač na biciklu verbalno napao grupu demonstranata i uputio im niz uvreda i pretnji.

Muškarac se zaustavio ispred okupljenih protivnika molitvenog skupa, podigao desnicu i uzviknuo: „Adolf Hitler!“, nakon čega je nastavio da vređa demonstrante.

Na snimku se može čuti kako jednom od prisutnih poručuje: „Tebe sam zapamtio“, dok jedna žena među okupljenima govori da bi slučaj trebalo prijaviti kompaniji za dostavu. Dostavljač je potom nastavio da vozi bicikl, ali je nastavio sa pretnjama i uvredama.

On je u jednom trenutku uzvikivao da će „izvući palicu“, a potom je demonstrantima upućivao psovke i uvrede na račun njihove seksualne orijentacije.

Incident se dogodio tokom redovnog mesečnog okupljanja „klečavaca“, grupe muškaraca koja na glavnom zagrebačkom trgu organizuje molitve za, kako navode, „čednost u odevanju“, zabranu abortusa i „duhovni autoritet muškaraca u porodici“.

Njihova okupljanja već duže vreme izazivaju proteste i protivljenje dela javnosti u Hrvatskoj.