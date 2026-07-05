U srpskom povratničkom mestu Biljane Donje kod Zadra tokom protekle noći osvanuli su grafiti mržnje kojima se veliča ustaški režim i povezuje sa etničkim čišćenjem Srba u akciji "Oluja".

Grafiti su ispisani na saobraćajnim znacima na ulasku i izlasku iz Biljana Donjih, kao i na odloženim traktorskim gumama.

U mestu Biljane Donje, koje je administrativno u sastavu grada Benkovca, prema popisu iz 2011. godine, živi oko 90 odsto Srba i 10 odsto Hrvata.

Sinoć u Zaprešiću na koncertu Tompsona, sve se orilo od "Za dom spremni", a na sceni je bila istaknuta digitalna šahovnica sa prvim, NDH, belim poljem!

Hrvatska je ogrezla u ustaštvu, nacizam je preplavio ovu zemlju, i to nije novost, ali još jednom možemo konstatovati tužnu činjenicu da ovdašnji blokaderi nastupaju u sprezi sa komšijama.

Sa jednog od blokaderskih naloga stiže gnusni komentar povodom ustaškog divljanja u Hrvatskoj:

"Eto, kad tera naše komentatore da navijaju protiv Hrvatske i Bosne, a kad dođu na red traktori onda nek vam pomogne pojas bogorodice."

Druga, još odvratnija objava glasi:

"Čekamo oluju 14 godina i konačno osećam da dolazi. Biće to neočekivan udarac nadmenim nedavačima, a i ovima što se udaraju u grudi junačke i nazivaju nas ustašama. Tik-tak, Tik-tak, posle ove, ništa neće biti kao pre!"







