Konferenciju će u Palati Srbija, u 12.00 časova svečano otvoriti predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić i predsednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk.

Nakon toga biće održan panel predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, koji je otvoren za medije.

Tema dijaloga je „Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima: uloga parlamenata država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji“.

Na marginama Konferencije, u 15.30 časova, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić održaće bilateralni sastanak sa predsednikom Vrhovne rade Ukrajine Ruslanom Stefančukom

Beogradska konferencija, kao zajednička inicijative Narodne skupštine Republike Srbije i Vrhovne rade Ukrajine, je odlična prilika za razmenu iskustava pojedinačnih zemalja na svom evropskom putu, ali i šansa za zajedničko i sinhronizovano delovanje na putu ka članstvu. Razgovaraće se i o ulozi nacionalnih parlamenata u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata.

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