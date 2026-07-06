Oni će se sastati u 10 časova u Palati Srbija. Urkiza boravi u zvaničnoj poseti Srbiji, gde se danas sastao sa premijerom prof. dr Đurom Macutom i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem.

Podsetimo, Vučić se danas sastao sa predstavnicima zaposlenih u Gradskom saobraćajnom preduzeću "Beograd" (GSP) u zgradi Predsedništva Srbije, a prema rečima predsednika sindikata "Centar" GSP Ivana Bankovića sastanak je bio vrlo konstruktivan i detaljan. Više o tome u našoj posebnoj vesti.

Predsednik je danas razgovarao telefonom sa premijerom Države Izrael Benjaminom Netanjahuom. Više o tome u našoj posebnoj vesti.

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