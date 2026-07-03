Potpredsednik Vlade Italije i ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu u ponedeljak, 6. jula, i utorak, 7. jula.

Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.

Podsetimo, Mateo Salvini u italijanskoj i evropskoj javnosti godinama važi za političara sa jasnim i stabilnim stavom podrške prema Srbiji: