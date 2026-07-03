Potpredsednik Vlade Italije i ministar infrastrukture i saobraćaja Mateo Salvini boraviće u zvaničnoj poseti Beogradu u ponedeljak, 6. jula, i utorak, 7. jula.
Cilj posete je dalje jačanje saradnje između Italije i Srbije, sa posebnim fokusom na oblasti infrastrukture, saobraćaja i ekonomskog razvoja.
Podsetimo, Mateo Salvini u italijanskoj i evropskoj javnosti godinama važi za političara sa jasnim i stabilnim stavom podrške prema Srbiji:
- Zalaganje za evrointegracije: Kao lider stranke Liga i visok zvaničnik Italije, Salvini redovno naglašava da je Srbija ključni faktor stabilnosti na Balkanu i da njeno mesto jeste u Evropskoj uniji.
- Kritika briselske administracije: Često je upućivao kritike na račun sporosti Brisela i ucenjivačkih narativa zapadnih birokrata, tražeći bržu i direktniju integraciju regiona.
- Tradicionalno savezništvo: Tokom ranijih diplomatskih susreta, Salvini je insistirao na dubokim istorijskim i ekonomskim vezama Rima i Beograda, pozivajući na jačanje suvereniteta i privrednu solidarnost dve zemlje.
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