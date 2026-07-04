Stefan Cekić je pobednik muzičkog takmičenja "Pinkove Zvezde". Njegov mentor bio je Dragomir Despić Desingerica, a u takmičenju je nastupao pod rednim brojem 11.

U završnici su se u top 3 plasirali Elsan Pilica, Džan Imamović i Stefan Cekić, dok su se za prvo mesto u finalu borili Stefan Cekić i Džan Imamović.

Ko su bili finalisti i kako je izgledala borba

Podsetimo, u večerašnjem finalu za pobedu se nadmetalo 19 takmičara: Igor Lošić, Luka Đokić, Irma Topolović, Mervan Mehmedović, Đorđe Jovanović, Ognjen Inđić, Robert Selinger, Dragana Mitrović, Kenan Hadžić, Haris Kajević, Stefan Cekić, Miodrag Đokić, Damiano Roi, Daria Subotić, Elsan Pilica, Anja Tabak, Džan Imamović, Ana Jokić i Jovan Gavrilović.

Dramatičan preokret u finalu "Pinkovih Zvezda"

Nakon drugog preseka glasova, više favorita je ispalo iz daljeg toka takmičenja, što je donelo neočekivan preokret u plasmanu. "Ozbiljan preokret", izjavila je voditeljka Bojana Lazić.

Desingerica poklonio pesmu pobedniku "Pinkovih Zvezda"

Mentor pobednika, Dragomir Despić Desingerica, istakao je:

-Stefan je želeo da odustane, bilo je teško, dobio je tri negativna odgovora, ali sam bio uz njega i sada je stigao tamo gde treba da bude, na vrh, jer je najbolji. Poklanjam mu pesmu, da se zna - poručio je Depsić.

Kako je izgledala borba za titulu pobednika

Nakon višemesečnog takmičenja, večeras je završena još jedna sezona "Pinkovih Zvezda", a publika je svojim glasovima odlučila pobednika.

Stefan Cekić, koji se takmičio pod rednim brojem 11 u velikom finalu, osvojio je najviše glasova i time nadmašio konkurenciju, čime je zasluženo odneo titulu u jednoj od najgledanijih muzičkih emisija.

Tokom završnice, mentori su izašli na scenu zajedno sa svojim kandidatima, zagrlili ih i pružili im podršku do samog kraja.

Pobednik je osvojio i nagradu u iznosu od 30.000 evra.

Finalno veče proteklo je u znaku emocija, visokog nivoa izvođenja i velike neizvesnosti. Ukupno 19 finalista izašlo je na scenu sa ciljem da osvoji simpatije publike i dođe do pobede.

Takmičenje je od samog početka bilo izuzetno dinamično. Nakon prvog preseka glasova, sedam kandidata napustilo je dalje takmičenje, dok je preostalih 12 nastavilo borbu za titulu pobednika.