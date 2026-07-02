Šešelj je tokom gostovanja na Prvoj TV najpre istakao kako Vladan Đokić još nije otišao u zatvor, a da je, kako je naglasio, do toga odavno trebalo da dođe.

"Ja sam za temeljite reforme univerziteta", poručio je on.

Na pitanje voditeljke Bojane Ristivojević šta to podrazumeva, Šešelj je uzvratio:

"To znači da svi koji su učestvovali u blokadama, iz reda profesora, i asistenata, moraju da odu sa Univerziteta. Oni su radili protiv države, što znači i protiv državnog univerziteta. Umesto da neguju taj univerzitet, oni su ga razarali. Oni su ga pretvarali u svinjac".

Na pitanje kakav scenario bi u tom slučaju bio sa rektorom, Šešelj je dodao:

"Rektor je na čelu te kolone. A kako vidite, još ga niko ne dira. Još nije otišao ni u zatvor, a trebao bi odavno".

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