Šešelj je tokom gostovanja na Prvoj TV najpre istakao kako Vladan Đokić još nije otišao u zatvor, a da je, kako je naglasio, do toga odavno trebalo da dođe. 

"Ja sam za temeljite reforme univerziteta", poručio je on. 

Na pitanje voditeljke Bojane Ristivojević šta to podrazumeva, Šešelj je uzvratio: 

"To znači da svi koji su učestvovali u blokadama, iz reda profesora, i asistenata, moraju da odu sa Univerziteta. Oni su radili protiv države, što znači i protiv državnog univerziteta. Umesto da neguju taj univerzitet, oni su ga razarali. Oni su ga pretvarali u svinjac". 

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Na pitanje kakav scenario bi u tom slučaju bio sa rektorom, Šešelj je dodao: 

"Rektor je na čelu te kolone. A kako vidite, još ga niko ne dira. Još nije otišao ni u zatvor, a trebao bi odavno". 

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