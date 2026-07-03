U Ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Jovanović odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena, za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u Službenom glasniku.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video-snimak na Instagramu u kom je istakao zasluge preminulog vodnika Jovanovića.

-Dragi moj Srbine, Milovane, čestiti podoficiru, Jovanoviću, za mir i slobodu ti si uradio više od svih nas. Ti si odabrao da možeš i moraš, vođen istom idejom o moralu i Srbiji koje su u svojim srcima nosili naši mladi kaplari, njih 1300. Mogao si i morao si, baš kao i Obilić da staviš tuđe živote ispred svog. Tvoj život i tvoje ime biće upisani u istoriju tvoje zemlje, tvoje Srbije. Počivaj u miru, dragi Milovane, Srbija te neće zaboraviti i još važnije - neće i ne sme da zaboravi ni tvoju porodicu - rekao je predsednik Vučić.

Podsetimo, pripadnik Vojske Srbije (VS) stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija (UN) u Libanu, izgubio je život 4. juna od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Jovanović je rođen 6. juna 1989. godine u Kraljevu. Za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Na službi u Vojsci Srbije je bio od 10. decembra 2011. godine, a u mirovnoj misiji u Libanu od januara ove godine.