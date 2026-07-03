Sledeće stajalište: Kneza Miloša 4. Adresa na kojoj su registrovane skoro sve nevladine organizacije sa antisrpskom retorikom.

Nakon političkog debakla antisrpske opozicije na izborima u decembru 2023. godine, došlo je do osnivanja inicijative Proglas, na čelu sa Miodragom Majićem, sudijom koji je oslobodio gnjilansku grupu terorista, Ivankom Popović, bivšom rektorkom Univerziteta u Beogradu, i Draganom Bjelogrlićem.

Stvorena je politička atmosfera koja je bila pogodna za strane centre moći da preko nevladinih organizacija utiču na unutrašnju politiku Srbije, a potvrda za to jesu i finansijeri ove inicijative.

Proglas deluje kao fantomska organizacija, pa tako svoje finansije dobija preko drugih nevladinih organizacija. Prema javno dostupnim podacima, Proglas je u poslednje tri godine prihodovao nešto više od 340 miliona dinara.

Jedan od osnivača Proglasa, Miodrag Majić, takođe je jedan od osnivača i član Upravnog odbora organizacije CEPRIS. Ta organizacija okuplja sudije, tužioce i advokate kako bi, pod izgovorom vladavine prava, sprovodili agendu svojih finansijera poput USAID-a, stranih ambasada i, kao i uvek, Fondacije za otvoreno društvo Džordža Soroša.

Pored Majića, čovek koji je u samom vrhu obe organizacije jeste i profesor Miodrag Jovanović. Drugi istaknuti članovi CEPRIS-a jesu Aleksandar Trešnjev, advokat Tanasije Marinkovića, i predsednik Advokatske komore Novog Sada, Vladimir Beljanski.

Te dve organizacije usko sarađuju sa Društvom sudija Srbije, na čijem je čelu Snežana Bjelogrlić. Ono što je zanimljivo jeste da to društvo ima iste finansijere kao i CEPRIS.

Kada u jednoj državi predstavnici sudske vlasti uzimaju ogromne svote novca od stranaca i rade protiv svoje države, onda to predstavlja ozbiljan napad i pokušaj destabilizacije države i postavlja se pitanje za kakvu se vladavinu prava oni uopšte bore.

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(24sedam)







