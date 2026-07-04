Ukrajinske oružane snage su izvele svoj prvi balistički raketni napad na Moskvu, što predstavlja važnu prekretnicu u brzo rastućim napadima dugog dometa zemlje na veće naseljene centre.

Iako ukrajinske vlasti nisu zvanično potvrdile korišćeno oružje, ruski vojni izvori i višestruki medijski izveštaji tvrde da je u napadu korišćena novorazvijena balistička raketa ukrajinske proizvodnje.

Snimci koji su kružili nakon napada pokazali su presretanje na velikoj visini iznad ruske prestonice, o čemu je izvestio sistem protivvazdušne odbrane dugog dometa S-400, sa putanjom koja se značajno razlikuje od profila na malim visinama koji se obično povezuju sa krstarećim raketama i borbenim dronovima. Analitičari su uveliko spekulisali da je u pitanju verovatno novi FP-9, prenosi Militari voč.

Moskva u dometu

Uvođenje balističkih raketa srednjeg dometa u upotrebu ističe brzu evoluciju ukrajinske domaće raketne industrije, koja je podržana ogromnim finansiranjem, stručnošću i komponentama iz celog zapadnog sveta.

Razvoj krstarećih raketa „Neptun“ i „Flamingo“ FP-5 bile su prethodne prekretnice u ovom razvoju, pri čemu se potonja od ova dva tipa raketa koristila sa sve većim intenzitetom poslednjih meseci. Koncepti balističkih raketa FP-7 i FP-9 predstavljeni su 2025. godine, a obe su trebalo da prate visoke balističke putanje pre nego što se veoma velikom brzinom spuste na svoje ciljeve.

Navodi se da je FP-9 većeg dometa sposobna da pogodi ciljeve udaljene približno 850 kilometara sa velikom preciznošću, postavljajući Moskvu u domet teritorije koju kontroliše Ukrajina. Razvoj rakete predstavljen je kao deo šireg napora da se uspostavi domaća porodica taktičkih balističkih raketa.

Dron: Jeftin i efikasniji?

Napadi balističkim raketama verovatno predstavljaju mnogo manju pretnju ruskim gradovima nego napadi velikog broja relativno jeftinih dronova za jednokratnu upotrebu, budući da, iako Rusija ima neke od najnaprednijih kapaciteta balističke raketne odbrane na svetu, i ona i članice NATO-a imaju poteškoća da razviju kontramere za masovne napade dronova.

Krajem juna satelitski snimci otkrili su izgradnju novog prstena položaja protivvazdušne odbrane oko Moskve, sa najmanje pet novopripremljenih platformi koje su u skladu sa mestima za raspoređivanje raketnog sistema zemlja-vazduh dugog dometa S-400.

Nekoliko lokacija već izgleda da sadrži lansere i druga vozila povezana sa S-400, što sugeriše da novi odbrambeni pojas počinje da ulazi u operativnu upotrebu ili je to možda već učinio.

S-400 rešenje svih problema

Raspoređivanje dodatnih sistema S-400 oko prestonice možda je bio direktan odgovor na obaveštajne podatke o spremnosti Ukrajine da pokrene napade balističkim raketama na Moskvu. Sistem je dokazao da je sposoban da obara mete koje se kreću brzinom od 8 Maha tokom testiranja i u Rusiji i u inostranstvu, i očekuje se da će biti veoma sposoban da konstantno presreta napade ukrajinskim balističkim raketama.

Krajem 2010-ih, domet sistema protiv balističkih raketa proširen je na 400 kilometara integracijom rakete 40N6, čime je obezbeđen dvostruki domet američkih protivraketnih sistema Patriot i THAAD.

Svaki S-400 pruža višeslojnu odbrambenu sposobnost sa više vrsta raketa sposobnih da dejstvuju na mete na različitim daljinama, omogućavajući da se mete ispaljuju drugi i treći put ukoliko prvi pokušaj obaranja ne uspe. Ovo je još jedna važna prednost u odnosu na jednoslojnu odbranu koju pružaju rivalski zapadni sistemi.