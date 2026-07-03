Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu nakon uručenja odlikovanja porodici posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića.

Predsednik je naveo da postoje trenuci kada, kako kaže, velike reči nisu dovoljne pred bolom porodica koje su za Srbiju izgubile ono najvrednije.

– Postoje susreti posle kojih čovek dugo ćuti. Jer pred bolom porodice koja je za Srbiju dala ono što je najvrednije – nema velikih reči. U njihovim pogledima video sam tugu koja nikada neće proći, ali i ponos koji može da pripada samo porodicama heroja – napisao je Vučić.

Dodao je da su ljudi koji su položili život u izvršavanju dužnosti jedan od temelja na kojima počiva država.

"Srbija zna ko su njeni heroji"

Vučić je istakao da njihova žrtva predstavlja trajni podsetnik na odgovornost, čast i odanost otadžbini, ali i obavezu države da neguje sećanje na njih.

– Nijedna zahvalnost ne može da nadoknadi njihov gubitak, ali može da pokaže da Srbija zna ko su njeni heroji i da ih nikada neće prepustiti zaboravu. Večna slava našem junaku. Dok Srbija pamti svoje najbolje sinove i kćeri, živeće i vrednosti za koje su dali svoj život – čast, sloboda i ljubav prema otadžbini – poručio je predsednik.

Uručena odlikovanja porodici Milovana Jovanovića

Predsednik Srbije danas je u Predsedništvu uručio Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena Milošu Jovanoviću, ocu posthumno odlikovanog starijeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića.

Istovremeno, ministarka odbrane Kraljevine Španije Margarita Robles Fernandes uručila je supruzi Milovana Jovanovića, Ani Jovanović, odlikovanje Krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije.

Milovan Jovanović izgubio je život 4. juna u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Libanu, nakon što je projektil pogodio bazu UN u kojoj su bili raspoređeni pripadnici srpskog kontingenta.

Dodelom domaćih i međunarodnih odlikovanja odata je počast pripadniku Vojske Srbije koji je stradao tokom izvršavanja dužnosti u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija, uz poruku da će država nastaviti da čuva uspomenu na svoje poginule pripadnike.

Pripadnici Vojske Srbije godinama učestvuju u međunarodnim mirovnim misijama pod okriljem Ujedinjenih nacija. Stradanje Milovana Jovanovića u Libanu bilo je jedno od najtežih za srpski kontingent u poslednjih nekoliko godina.